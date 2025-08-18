人気レースクイーンの日南まみ（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。白のセパレートの夏コスチューム姿を披露した。「セパンの思い出も載せてくね」とつづり、スーパーGT第3選、マレーシア・セパン・インターナショナル・サーキットでの白のセパレートの夏コスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「天使の顔が美しい女神」「可愛い〜」「まみたん可愛いすぎるよ」「可愛いこのコスチ