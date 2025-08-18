新日本プロレスは１７日、公式ＷＥＢで棚橋弘至の引退試合、柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダル・ウルフアロンのプロレスデビュー戦が行われる来年１・４東京ドーム『ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム』のチケット概要を発表した。一般発売は１０月１日から開始になるチケットの入場料金（税込み）は以下の通り。▼棚橋弘至引退特別シート（特典付）１００万円※プラ柵内最前列▼