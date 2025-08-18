◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦静清３−２島田樟誠（１７日・島田球場）静岡県予選１回戦２６試合が行われた。静清は島田樟誠に３―２で逆転サヨナラ勝ち。１点を追う９回２死二、三塁で代打・名波晶（１年）が中前へ劇的な一打を放った。静清の背番号１３・名波が島田樟誠との接戦に決着をつけた。１点を追う９回、安打と四球で２死二、三塁のチャンス。長田仁志監督（７２）から代打に指名されると、「緊張しました」と