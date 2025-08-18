声優の豊田萌絵が披露した海外ショットが可愛すぎると話題になっている。１８日までにインスタグラムに「カッパドキアで泊まった素敵な洞窟ホテル夕陽が沈む瞬間をピクニックしながら見られるプランがあったり部屋にプールがついていたり、可愛い猫がお出迎えしてくれて当たり前のように部屋で寛いでいたりあまりにも夢のような滞在でした」とつづり、トルコ旅行のショットを公開。夕日に照らされる姿などを披露した。