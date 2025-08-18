気象台は、午前7時39分に、大雨警報（浸水害）を新潟市、長岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新潟市、長岡市に発表 18日07:39時点下越では、18日昼前まで土砂災害に、18日朝まで河川の増水に警戒してください。下越、中越では、18日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報【発表】・浸水18日朝に警戒1時間最大雨量50mm■長岡市□大雨警報【発表