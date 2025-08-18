¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó½êÂ°¤ÎMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬17Æü¡¢EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè2Àá¤Î¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥óÀï¤Ç¸åÈ¾24Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£3-4-2-1¤Î±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÌó25Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤à¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯Ã¥¼è¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥È¥ë¥³¡¦¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢ÊÝÍ­¸µ¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ËÉüµ¢¡£9Æü¤Î³«ËëÀá¡¦¥ì¥¯¥µ¥àÀï(¢þ2-1)¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Ê