スタイル抜群のK-1ラウンドガールが年上の伊藤英明に似ていると話題のマッチョイケメンとキスをし「恥ずかしい…」と抱きつく一幕があった。【映像】K-1ラウンドガールと伊藤英明似イケメンのキスの瞬間常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測