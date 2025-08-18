失意の生涯を送った 父の思いを受け継いで… ─渡辺さんは『大いなるナショナリスト福澤諭吉』（藤原書店）を刊行しました。改めて、本著を書こうと思った動機をきかせてくれませんか。 渡辺わたしは福澤の研究者ではありませんが、ずっと以前から世の中で受け止められている福澤諭吉像は、本当の諭吉とはちょっと違うのではないかと思っていました。 おそらく多くの人々の福澤像は『学問のすゝめ』の著者で