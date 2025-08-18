ガザ地区での地上作戦を拡大させる方針のイスラエルが、住民向けにテントなどの搬入を再開すると明らかにしました。南部地域に移動させる準備だとして批判が高まっています。【映像】ガザ地区の様子イスラエル軍は、17日から国連や支援団体がガザ地区の住民向けにテントなどの搬入を再開することを許可したと発表しました。「戦闘地域から住民を南部に移住させるための一環だ」と主張しています。イスラエルは北部を制圧する