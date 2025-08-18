アメリカのウィトコフ中東担当特使は、ウクライナに安全の保証を提供することについて、ロシアが容認する考えを示したと述べました。【映像】ウィトコフ特使「状況を一変させるような強固な安全の保証について一致した」「状況を一変させるような強固な安全の保証について一致した」（ウィトコフ特使）米ロ首脳会談にも同席したウィトコフ特使は17日、CNNのインタビューで、アメリカとヨーロッパ各国がウクライナに対しNATO（