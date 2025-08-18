Saucy Dogの新曲「奇跡を待ってたって」が、10月24日 全国公開の映画『恋に至る病』の主題歌に決定した。原作は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀による小説『恋に至る病』（メディアワークス文庫／KADOKAWA 刊）。2020年3月末に発売するや否や、TikTok の書籍系アカウントによる紹介動画の再生回数が200万回を超える大反響を記録し、30回を超える重版を繰り返している話題作