【英国】 ライトムーブ住宅価格（8月）08:01 予想N/A前回-1.2%（前月比) 予想N/A前回0.1%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏貿易収支（6月）18:00 予想N/A前回162.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回162.0億ユーロ（季調済) 【カナダ】 住宅着工件数（7月）21:15 予想26.0万件前回28.37万件（住宅着工件数) 【米国】 NAHB住宅市場指数（8月）23:00