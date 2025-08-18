[8.16 J1第26節 町田 3-0 C大阪 Gスタ]快進撃の原動力となった。FC町田ゼルビアのMF林幸多郎は攻守に躍動。前半42分には勢いをつける追加点を奪った。オフサイドラインぎりぎりのトラップからのシュートに「もう入ったなと」。今季3点目に大きな手応えを得た。MF相馬勇紀との左サイドの連係で、セレッソ大阪を押し込んだ。前半42分には林が内側に入り込み、PA手前でDF昌子源からの鋭い縦パスを受ける。「トラップはあれだけピ