無事故・無違反の“優良ドライバー”なのに…長年「ゴールド免許」を維持してきた優良ドライバーでも、ある日突然、ブルー免許に降格してしまうことがあります。その原因は、交通違反や人身事故とは限りません。【画像】「すげぇぇ！」これが自慢できる「ピンクの免許証」です！（16枚）実は、「免許証のうっかり失効」によってゴールド免許が失われてしまうのですが、一体どういうことなのでしょうか。ずっと守りたい「ゴー