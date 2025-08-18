女優・有村架純の実姉でモデル、タレントの有村藍里が18日、35歳の誕生日を迎える。2019年にコンプレックスだった口元の美容整形を公表して以来、美容について積極的に情報発信を続け、支持を集めている。本稿では、そんな彼女の34歳の1年を、彼女のインスタグラムで振り返りたい。【写真】34歳と思えないかわいさ有村藍里の1年振り返り■海辺にいるだけなのに絵になる！昨年末12月、有村が「海ー！」とつづり公開したのは、