「BCNランキング」2025年7月の月次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）5位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）6位Pixel 9a 128GB(SoftBank)（