長尾謙杜（なにわ男子）と山田杏奈がダブル主演する映画『恋に至る病』の主題歌は、Saucy Dog書き下ろし新曲「奇跡を待ってたって」に決定。併せて、主題歌入り本予告が解禁された。【動画】Saucy Dogの新曲を長尾謙杜も絶賛『恋に至る病』主題歌入り本予告本作は、斜線堂有紀の同名小説を廣木隆一監督のメガホンで実写映画化するラブストーリー。内気な男子高校生・宮嶺望を長尾謙杜、“殺人犯へと変わりゆく恋人”という二