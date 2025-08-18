元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が、16日に放送されたMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。愛息から呼び捨てを禁止させられた人物を明かした。橋下氏は関西屈指の名門校である大阪府立北野高校出身。MCの有働由美子は1年先輩で、この日のもう1人のゲスト、元ラグビー日本代表の廣瀬俊朗氏はかわいい後輩でもある。しかもラグビー部に所属していた橋下氏は、廣瀬氏の12学年先輩で直属の上下関係がある。それで