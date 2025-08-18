『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）が面白い。 参考：『ひとりでしにたい』はなぜ“信頼できる”作品なのか“胸キュン”シーンを描かなかった凄み 磯村勇斗演じる「学校が嫌い」なスクールロイヤー・白鳥健治が、生徒たちと関わることで、気づけば彼自身にも生徒たちや教師たちにも大きな変化が生まれている様子を丁寧に描いている。 生徒役を演じる『ぼくのお日さま』