【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平の次回登板が20日午後6時40分（日本時間21日午前9時40分）開始の敵地デンバーでのロッキーズ戦に決まった。17日、球団が発表した。13日の前回登板で投手復帰後初めて五回のマウンドに上がった大谷は、2年ぶりの白星を目指して中6日で先発する。17日に27歳の誕生日を迎えた山本由伸は18日午後6時40分（同19日午前9時40分）からのロッキーズ初戦に登板。中6日で今季11勝目