西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡2025年8月18日（月）の運勢はこちら！牡羊座ジムやフィットネスでの運動が健康運を活性化させる暗示。体を鍛えることで精神力も強化されてくれそう。牡牛座デパ地下でのグルメ探しが味覚を刺激します。美味しいものとの出会いが心を豊かにしてくれるでしょう。双子座新しいポッドキャストを聴くと発見がある日になりそう。興味深い