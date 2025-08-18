2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。事件部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/05/06）。【実物の写真】マサルくんのノートには「死」という文字でできた大きな「死」の文字が。小学生の男子がどんな精神状態でこれを書いたのだろうか…。＊＊＊中学校に入学した直後だった2019年4月18日に、自宅マンションから転落して亡くなったマサルくん（仮名）。悲しみに沈む両親は、通夜や葬