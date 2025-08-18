¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£±Ç²è´Û¤Î´Õ¾Þ¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Í­µÈ¤Ï²ÆµÙ¤ßÃæ¤ËÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤ÆµÈÂôÎ¼¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤ÈÂçÊÑ¤Í¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤È¤«¤µ¡£±Ç²è´Û¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤³¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£·ë¹½¤¯¤¸°ú¤­¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ÎÙ