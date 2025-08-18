ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、米国のドナルド・トランプ大統領との首脳会談で、米国と欧州諸国がウクライナに「集団防衛義務」形式の安全保障を提供することに同意したと、トランプ大統領のスティーブ・ウィトコフ特使が明らかにした。ウィトコフ氏は１７日（現地時間）、ＣＮＮ放送とのインタビューで、１５日の米ロ首脳会談に関連し「我々は（ロシアから）次のような譲歩を引き出した。すなわち、米国が（ＮＡＴＯ条