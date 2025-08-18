米国のドナルド・トランプ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領の間で１５日（現地時間）に行われた首脳会談では、戦争犯罪に対する責任追及はなされなかったため、「共犯」である北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長も免罪符を受けかねないという懸念が提起されている。１７日、外信によると、米ロ首脳はウクライナ東部ドンバス（ルハンシク・ドネツィク）など領土取引と安全保障などをやり取りしながら戦争を