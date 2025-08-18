水を加えず具材の水分だけで作る「無水カレー」。旨味が凝縮された味わいが人気の秘密だ。自分も食べてみたいと、教わった通りに作り始めたけど…「大丈夫なん？これで」と不安になる“途中経過”が話題を呼んでいる。 【写真】完成した姿不安を一掃！とても美味しそうだ！ 「無水カレーにチャレンジしてるんやけど大丈夫なん？これで」と不安な心境を吐露したのは、Xユーザーの「とわぷー