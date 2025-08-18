リーガロイヤルホテル広島は、「鉄オタホテルマン監修！路面電車満喫ステイ2025」を8月3日から9月30日まで提供する。鉄オタホテルマン2人が監修した。上層階の南側、広電路面電車が見える客室確約で、宿泊者には路面電車一日乗車・乗船券、ホテルオリジナル沿線観光マップ、お好み村お食事券を1人1枚、トミカ No.66 広島電鉄650形、広島電鉄公式「ひろでんグッズ」を1部屋1個プレゼントする。宿泊料金は1名1室利用時22,000円から、