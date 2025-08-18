SOMPO WEリーグ第2節が17日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザとノジマステラ神奈川相模原が対戦。昨季王者の東京NBが5−0とホーム開幕戦で大勝を収め、今季初勝利を手にした。大量得点はしたものの、前半は攻め込みながらもスコアレスで折り返すなど、N相模原の5−4ブロックに手を焼く時間もあった。フル出場した東京NBのMF塩越柚歩は「前節のINAC神戸レオネッサ戦（●0−2）もそうですが、チャンスをすごく作っている