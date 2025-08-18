この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、安原潤 小児科医 | Jun Yasuhara, MD, PhD(@junyasuhara)さんの投稿したお写真です。夏休みに入ると、子どもたちのお昼ご飯に悩んでしまう…という方もいるかもしれませんね。安原さんは「夏休み中はパパのお弁当を作る」と、子どもたちから言われたそう。家族のほっこりエピソードです。 息子が作ったお弁当、楽しみすぎて早弁しないように