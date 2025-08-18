2025年で芸能生活45周年を迎えた山田邦子さん。ピンの女性芸人で唯一天下をとったといわれる山田さんは、45年の間には、絶頂から八方塞がりの時まで、さまざまな時代を過ごした。8月20日からは銀座、博品館劇場で主演舞台『ジャニス』が上演される。本作は30年前に解散している伝説のガールズバンドのメンバーたちが時を経て、それぞれがおばあちゃんとなった今、再び顔をそろえ、始まる痛快コメディーである。短大生のころからテ