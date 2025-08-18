連休中、空港や駅、高速道路のPAなどは、土産物を買う人で混雑する。連休明けには会社や親戚、ご近所でお土産を配る人も多い。今では、お菓子の土産市場は3000〜4000億円ともいわれ、日本人の習慣になっているともいえる。ただし、近年では「プライベートの旅行なのに、会社でお土産を配らなきゃいけないのはおかしい」とか、「ダイエットをしているから、お菓子をもらっても困る」といった声もある。調べてみると、意外にも、日本