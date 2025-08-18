この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、トリッシュ(@torish935)さんの投稿したお写真です。子育てをしていると「なんでそんなことしてるの」と、叱りたいのについ笑ってしまうことも。3児の母トリッシュさんがトイレに行こうと角を曲がったところ…そこには衝撃の光景が広がっており…？そのお写真に、経験者からの共感の声が寄せられました。 「やっとスパイダーマンになれた」息子8歳