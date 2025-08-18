「自分のダサさ」を正面から突っ込まれて、気分のいい人はいないもの。愛する彼氏に「そこさえ直せばもっとカッコよくなるのに」という改善ポイントを自覚させるには、どんな言い方が効くのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼女のおかげであか抜けた！俺を変えてくれた『鋭い指摘』」をご紹介します。【１】ダイエットを始めるきっかけになった「その年でビール腹？」「『接待が多く