£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡áÁ°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£³£Á¡á¤¬£±£·Æü¤Î¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡×ÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ºå¿À»þÂå°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Î£Ð£ÂÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£ÃæÆü¤Ï¡¢À©µåÎÏ¤¬²ÝÂê¤Ç±¦ÂÇÀÊÂ¦¤Ø¤ÎÈ´¤±µå¤¬Â¿¤¤Æ£Ï²¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÆü¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ£±¡Á£¹ÈÖ¤Þ¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤ÏÎ×¤á¤Ê