詩織からのランチの誘いを無視する中、主人公ゆきはママ友の1人・田中さんから子どもの誕生日パーティーの誘いを受け参加。そこで詩織の裏の顔を聞くことに…。日常の裏に潜む人間関係の闇と恐怖、葛藤が交差する。『恐怖！見えない敵はママ友でした』第3話をごらんください。 夫の転勤で東京に引っ越してきた主人公ゆきは夫と娘と三人、慎ましくも幸せに生活を始め、ゆき自身もママ友やパートで交流築く。し