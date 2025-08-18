この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 イケメン新生児の表情の変化に8.6万いいね ぽけ(@hasami_dokoitta)さんの投稿です。新生児期は、日ごとに赤ちゃんの様子や顔つきに変化が見られますね。その変化と成長は、不思議でもあり幸せ