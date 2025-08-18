元ＡＫＢ４８・横山由依が１６日、自身のインスタグラムを更新。野球観戦に訪れた様子を公開した。「今日は、東京ドームで野球観戦！！試合ではありますが、ドーム中が一つになる瞬間もあり特別な時間でした」とつづり、長嶋茂雄さんを追悼する意の「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のタオルを掲げた写真を投稿した。この投稿には「ジャイアンツの帽子似合っててかわいい」「レジェンド達見れたから幸せでした」「ゆいはん、巨人ファンだっ