正解を見ると「どれも知ってる単語じゃん！」と思うのに、穴埋めクイズになるとどれも正解がわからない……。あなたは、すぐにこの穴埋めの正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「礼」♡※答えは複数ある場合があります。「礼式」……礼儀を表す法式や儀式のこと。礼法。「礼意」……礼をつくしへりくだる気持ちのこと。