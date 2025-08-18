ＮＨＫを今年３月いっぱいで退社し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーが１６日、自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニング姿を公開した。トレーニングを始めてもう少しで５ヶ月。からだが変わってきた実感もわいてるし、前より風邪とかも引きにくくなった気がする！あとちょっとで夏は終わっちゃいますが引き続きがんばりますよ」とつづり、ウェアを着こなしトレーニングに取り組む姿を投稿した。続けて「秋冬も