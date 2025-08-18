女優筧美和子（31）が18日、インスタグラムを更新。黒水着姿を披露した。「Nice⇔Eze⇔Monaco」とつづり、モナコ滞在中の写真をアップ。背中全開の黒のタンクトップ姿やデコルテ全開のワンピース姿などを公開。13日にはフランス、15日にはイタリアのサルデーニャ島滞在を報告している。筧は今年3月に結婚を発表。自身のインスタグラムで筧は、草原にお相手と座る写真とともに「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合い