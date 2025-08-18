お笑いタレント有吉弘行（51）が、17日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。夏休みの旅行をキャンセルしたと明かした。ハワイロケのフジテレビ系特番「有吉の夏休み」の撮影を終え、「さらに夏休み取って。家族で旅行でも行こうかなっていう風にしてたんですけど、あいにくね、犬が体調悪くなっちゃって。犬が手術しないといけないみたいになって」と切り出した。「放っておくわけに