少子化が加速するなか、秋田県の小さな酒蔵で“社内ベビーブーム”が起きている。社員わずか20数名の「山本酒造店」では、過去5年間で約10人の新生児が誕生。社員の赤ちゃんが職場にお披露目に訪れる光景も珍しくなく、SNSでの投稿が話題を呼んだ。地方企業が実践する「子育て応援」の取り組みとは──。【写真】出産祝いに10万円も贈られる秋田県八峰町にある「山本酒造店」は、白神山地の麓にある人口6000人の港町に拠点を構える