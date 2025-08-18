不要になったシャツが原料のたい肥で綿花を栽培し、再び新しいシャツを作るプロジェクトが滋賀県守山市で始まった。アパレル業界では大量生産・大量廃棄や国内生産の縮小などが問題となる中、滋賀県野洲市の繊維メーカーと神奈川県のシャツメーカーが中心となり、国内での衣類の完全循環型リサイクルを目指している。【写真】JAレーク滋賀の試験ほ場に植えられた綿の苗…服に生まれ変わるか！？プロジェクトに取り組んでいるのは、