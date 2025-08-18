スパイス料理がいちだんと美味しく感じられる季節。爽やかなライタを添えて夏野菜をたっぷり使ったチキンカレーピラフはいかがでしょうか。ライタは、スパイスを効かせたヨーグルトに野菜や果物を和えたインドの副菜。本場ではビリヤニと組み合わせるのが定番で、今の季節ならきゅうりやトマトはもちろん、オクラやコリンキー、さらにはスイカのような果物もよく合います。今回は、ビリヤニよりも気負わず作れるチキンカレーピラフ