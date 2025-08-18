ペットを愛し、ペットに触れると人は幸せを感じるというのは、数々の研究からも明らかになっている。しかし、実はその効果は猫よりも犬のほうが高いのだとか。【画像で解説】イヌを飼うと幸せホルモンが増える理由さらに、動物だけでなく、人を想うこと自体も幸福度を上げることが分かってきた。堀田秀吾著『科学的に証明されたすごい習慣大百科』より抜粋・再構成し、その仕組みを解説する。 動物とふれ合うと幸せホルモンが増加