あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座どんなにその場の状況が混乱していても、あなたは落ち着いている。そして最高の判断ができるという日。これまで以上に自信がついて、素晴らしい気分で過ごせるでしょう。たとえ周りとは違っても、自分の感覚と考えを信じてください。★第2位……水瓶座いつも意見が食