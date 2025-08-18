磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎が共演するドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第6話が18日の今夜放送される。【写真】尾碕（稲垣吾郎）と誠司（光石研）が20年ぶりに再会本作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公・白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣されることになり、法律や