福原遥が主演を務め、林遣都が共演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第7話が今夜放送。翼（福原）は、夢乃（尾碕真花）が犯罪グループに関与している可能性があると聞く。【写真】『明日はもっと、いい日になる』第7話場面写真本作は、完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ