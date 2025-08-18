トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第7話が今夜放送。第7話では、すみれ（トリンドル玲奈）は、脅迫状を送ってきた犯人の目星をつけハッタリで追い詰める。【写真】すみれ（トリンドル玲奈）は脅迫状の犯人の目星をつける本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐