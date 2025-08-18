協同乳業は、2025年8月18日から全国のスーパーで「メイトーの北海道かぼちゃプリン（3個パック）」を、8月25日から全国のコンビニエンスストアで「メイトーの北海道かぼちゃプリン」を期間限定発売します。なめらかで、かぼちゃの繊維感も楽しめる甘さたっぷりの北海道産かぼちゃをペーストやパウダーに加工してブレンドすることで、素材の味わいを活かしたプリンに仕上がっています。さらに、苦さを抑えたカラメルソースがかぼち